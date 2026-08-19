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Iran overweegt aanvallen in Europa als Trump strijd opvoert

Samenleving
door Redactie
woensdag, 19 augustus 2026 om 6:43
bijgewerkt om woensdag, 19 augustus 2026 om 7:04
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Teheran overweegt doelen in het zuidoosten van Europa aan te vallen als de Amerikaanse president Donald Trump de strijd opvoert. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op gezag van ingewijden uit de omgeving van de Iraanse regering.
Mogelijk doelwit is Bulgarije, dat zijn luchtmachtbasis Bezmer heeft opengesteld voor Amerikaanse vliegtuigen die moeten bijtanken. Een andere mogelijkheid is Cyprus, waar in maart een Britse luchtmachtbasis werd geraakt door een drone.
Iran bekijkt ook of het onderzeese glasvezelkabels in de Straat van Hormuz kan aanvallen.
De verwachting in Teheran is volgens de ingewijden dat de oorlog hervat wordt. Ayatollah Mojtaba Khamenei heeft daarom hardliners op topveiligheidsposten en op militaire posities benoemd.
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