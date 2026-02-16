ECONOMIE
Iran: standpunt VS over atoomprogramma is realistischer geworden

anp
maandag, 16 februari 2026 om 16:29
TEHERAN (ANP/AFP) - Het Amerikaanse standpunt over het Iraanse atoomprogramma "is realistischer geworden". Dit stelt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken een dag voor de tweede onderhandelingsronde, bericht staatspersbureau IRNA.
Hij zei dat de "onvervreemdbare rechten van Iran onder het non-proliferatieverdrag werden erkend", verwijzend naar het "vreedzame gebruik van kernenergie, inclusief verrijking". Iran zal volgens de woordvoerder aandringen op het opheffen van de Amerikaanse sancties die de economische crisis van het land verergeren.
Iran en de VS praten dinsdag in het Zwitserse Genève verder over het beperken van het Iraanse nucleaire programma. De indirecte onderhandelingen worden opnieuw gevoerd onder bemiddeling van Oman, het gastland van de eerste gespreksronde.
