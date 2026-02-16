Tweede goud Van 't Wout gaf Velzeboer veel vertrouwen

MILAAN (ANP) - Xandra Velzeboer heeft in aanloop naar de olympische 1000 meter veel gehad aan de gouden medaille van ploeggenoot Jens van 't Wout op de 1500 meter. "Twee keer goud. Het kan gewoon, dacht ik toen ik hem dat zag doen", sprak Velzeboer, die vorige week op de 500 meter al goud won. Van 't Wout schreef naast de 1500 meter de 1000 meter op zijn naam, waardoor de Nederlandse shorttrackploeg deze Spelen op een recordaantal van vier olympische titels staat.

Volgens Velzeboer is het succes te danken aan het 'proces' dat de shorttrackers doorliepen onder leiding van bondscoach Niels Kerstholt. Dat woord noemde ze na haar race meerdere keren in de Milano Ice Skating Arena. "Je moet de wedstrijden uit de World Tour niet zien als belangrijke wedstrijden van het seizoen en daar medailles gaan tellen. Het gaat om de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Op weg daarnaartoe moet je vertrouwen blijven houden in het proces. Het heeft gewerkt. Ik heb dit seizoen in de World Tour maar één medaille gewonnen en nu heb ik twee keer olympisch goud."