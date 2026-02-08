Nederland na verlies in dubbel achter in Davis Cup tegen India

BENGALURU (ANP) - Nederland is op een 2-1-achterstand gekomen in de Davis Cup-ontmoeting met India. Sander Arends en David Pel verloren zondag het dubbelspel van Yuki Bhambri en Dhakshineswar Suresh in drie sets: 6-7 (0) 6-3 6-7 (6). Er volgen nog twee enkelspelen in het duel in de kwalificaties van het landentoernooi.

De tussenstand kwam zaterdag op 1-1. Guy den Ouden zette Nederland bij zijn Davis Cup-debuut op voorsprong met een zege op Sumit Nagal. Vervolgens blameerde Jesper de Jong zich tegen Suresh, de mondiale nummer 465.

De Jong speelt de volgende partij tegen Nagal, Den Ouden tegen Suresh is het laatste enkelspel op het programma.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn niet van de partij in Bengaluru. Ze geven de voorkeur aan hun eigen loopbaan.