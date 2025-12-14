ECONOMIE
Handbalsters verliezen troostfinale WK en grijpen naast brons

Sport
door anp
zondag, 14 december 2025 om 16:34
anp141225108 1
ROTTERDAM (ANP) - De handbalsters hebben het WK voor eigen publiek in Rotterdam niet kunnen afsluiten met de bronzen medaille. Het team van de Zweedse bondscoach Henrik Signell verloor in een spannende troostfinale na verlenging met 33-31 van Frankrijk. Het betekent dat routiniers Estavana Polman en Lois Abbingh afscheid nemen als internationals zonder medaille.
Oranje was veroordeeld tot de wedstrijd om de derde plaats na de ruime nederlaag tegen Noorwegen in de halve finale. Frankrijk verloor in de halve finale van Duitsland en werd in die wedstrijd onttroond als wereldkampioen. Nederland had Frankrijk wel verslagen in de hoofdronde (26-23).
Romée Maarschalkerweerd, Bo van Wetering en Angela Malestein maakten ieder zes doelpunten.
