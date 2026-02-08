ECONOMIE
Iran veroordeelt Nobelprijswinnares Mohammadi opnieuw

Samenleving
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 18:37
TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - De al vaker veroordeelde Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi heeft nieuwe celstraffen gekregen, meldt haar advocaat. De activiste kreeg in 2023, toen ze in de gevangenis zat, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran en voor haar strijd voor mensenrechten en vrijheid. Het islamitische regime was uiterst kritisch over dat besluit.
Een rechtbank heeft de 53-jarige een gevangenisstraf van zes jaar opgelegd voor samenzwering en medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven, aldus advocaat Mostafa Nili op X. Verder kreeg ze anderhalf jaar cel voor propagandistische activiteiten. Ze mag daarnaast twee jaar het land niet verlaten en moet in ballingschap naar een afgelegen stad in het oosten van het land.
De advocaat verwacht dat Mohammadi op borgtocht de cel mag verlaten, gezien haar slechte gezondheid.
Loading