Ruim 5000 bezoekers in openingsweekend Fotomuseum Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlands Fotomuseum heeft in het openingsweekend op de nieuwe locatie in Pakhuis Santos op Katendrecht in Rotterdam-Zuid ruim 5000 bezoekers getrokken, meldt een woordvoerder van het museum.

Zaterdag was het volgens de woordvoerder iets drukker dan zondag. Maar ook zondag was het druk in en rond het gebouw. "Mensen stonden voor openingstijd al in de rij. We hadden vele blije mensen en het gebouw maakt duidelijk indruk op de bezoekers: men vindt het sfeervol en fijn dat de bakstenen muren van het rijksmonument zichtbaar zijn gebleven."

Santos, gebouwd begin vorige eeuw, is de afgelopen jaren uitgebreid gerenoveerd. Het pakhuis was oorspronkelijk een opslagplaats voor koffie uit Brazilië.

Het Fotomuseum zou al afgelopen najaar opengaan, maar liep vertraging op door het ontslag van toenmalig directeur Birgit Donker na een intern onderzoek naar haar functioneren. Zij vecht dat besluit aan.