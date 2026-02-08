ECONOMIE
Bol loopt in haar eerste 800 meter meteen Nederlands record

door Redactie
zondag, 08 februari 2026 om 18:04
bijgewerkt om zondag, 08 februari 2026 om 18:36
Femke Bol heeft in haar eerste serieuze wedstrijd over 800 meter meteen een record gelopen. De 25-jarige atlete uit Amersfoort rende bij een internationale atletiekmeeting in het Franse Metz het 25 jaar oude Nederlands indoorrecord van Ester Goossens uit de boeken. Bol won de race in een tijd van 1.59,05 en was daarmee sneller dan de 2.00,01 van Goossens.
Met die tijd heeft Bol zich ook gekwalificeerd voor de WK indooratletiek in maart in het Poolse Torun, al is niet zeker dat ze daar aan de start verschijnt.
Bol heerste de afgelopen jaren op de 400 meter horden. Ze is tweevoudig wereld- en Europees kampioene en was de afgelopen vijf jaar ongeslagen op het nummer in de Diamond League. Op de Olympische Spelen wist ze twee keer brons te behalen.
In oktober maakte Bol haar verrassende switch naar de 800 meter wereldkundig. Ze was toe aan iets nieuws, wilde een voor haar onbekend terrein ontdekken. Het doel is om toe te werken naar een piek op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, zei ze eerder over haar nieuwe uitdaging.
