Veertigste editie Open Monumentendag drukbezocht

DEN HAAG (ANP) - Zo'n 1,8 miljoen mensen hebben afgelopen weekend de Open Monumentendag bezocht. Dat zijn ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar. Tijdens de veertigste editie openden door het hele land 6000 monumenten hun deuren en waren er ongeveer 1250 activiteiten te bezoeken.

Veel rondleidingen waren volgeboekt. Dat gold onder meer voor de atoombunker in Arnhem en monumenten in Tilburg, Den Haag, Leiden en Rotterdam. In Amersfoort ontstonden bij sommige locaties wachtrijen. Bij het Amstel Hotel in Amsterdam werd de toestroom op momenten gedoseerd vanwege de drukte.

Volgens Bert Boer, directeur van Stichting Nederland Monumentenland, laat de grote belangstelling zien dat veel mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed. Hij prijst de inzet van 18.000 vrijwilligers en ruim driehonderd lokale comités.

Ook juniorgidsen verzorgden in onder meer Amersfoort, Amsterdam, Leiden en Utrecht rondleidingen. In 2024 trok Open Monumentendag met 2 miljoen bezoekers een recordaantal belangstellenden.