Iran: voortgang in gesprekken VS, maar akkoord nog niet in zicht

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 9:53
TEHERAN (ANP) - Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat op veel punten in de onderhandelingen met de Verenigde Staten voortgang is gemaakt. Toch betekent dat volgens Teheran niet dat Iran daarmee ook dicht bij het tekenen van een akkoord met de Amerikanen is.
Gesproken wordt over een zogenoemd memorandum van overeenstemming (MOU), een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen uiteengezet wordt wat onderhandelende partijen van elkaar willen, en waar hun ambities overlappen. Een MOU moet vervolgens dienen als routekaart naar verdere onderhandelingen en een definitief akkoord.
Wat in ieder geval op dit moment níét op tafel ligt, zijn de kernambities van Teheran, een cruciaal punt voor de VS. Die hebben altijd geëist dat Iran zijn atoomprogramma afbouwt, iets waar Teheran fel op tegen is. "Onze focus ligt bij het beëindigen van de oorlog", citeert Al Jazeera de woordvoerder van het ministerie.
