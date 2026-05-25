Uitvalbeurt zorgt voor frustratie bij Formule 1-coureur Russell

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 10:01
MONTREAL (ANP/RTR) - Formule 1-coureur George Russell hield veel frustraties over aan de Grote Prijs van Canada. De 28-jarige Brit startte in Montreal voor het derde jaar op rij vanaf poleposition, maar viel met zijn Mercedes in de dertigste ronde uit. Zijn jonge Italiaanse ploeggenoot Kimi Antonelli behaalde zijn vierde achtereenvolgende zege dit seizoen en vergrootte zijn voorsprong op Russell in de WK-stand tot 43 punten.
"Het voelt alsof de goden niet willen dat ik in deze strijd verwikkeld ben", zei Russell, verwijzend naar een slecht getimede safety car in Japan, een technische storing tijdens de kwalificatie in China en de uitvalbeurt van zondag. Desondanks bleef hij vastberaden om door te vechten voor de eindzege, ondanks de groeiende puntenachterstand. "De druk is er nu af. Ik ga elke race genieten, proberen elke race te winnen, ik heb niets te verliezen."
Achter Antonelli en de Brit Lewis Hamilton finishte Max Verstappen als derde. De Nederlander neemt in de WK-stand de zevende plaats in met 88 punten achterstand op Antonelli.
