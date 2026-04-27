Iran: VS verantwoordelijk voor mislukte onderhandelingen

SINT-PETERSBURG (ANP/AFP) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, geeft de Verenigde Staten de schuld van het mislukken van de vredesbesprekingen in Pakistan. Dat zei hij na zijn aankomst in Rusland, waar hij de Russische president Vladimir Poetin ontmoet.

Volgens Araghchi heeft de vorige onderhandelingsronde "zijn doelen niet bereikt vanwege de buitensporige eisen" van de VS. Hij benadrukte ook dat een veilige doorgang door de Straat van Hormuz een "belangrijke mondiale kwestie" is.

Het leek er even op dat Iran en de VS afgelopen weekend weer om de tafel zouden gaan, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde in de nacht van zondag op maandag dat Iran een nieuw voorstel heeft gedaan om de belangrijke zeestraat te heropenen en de oorlog te beëindigen. Om dat voor elkaar te krijgen zouden de onderhandelingen over een nucleair akkoord worden uitgesteld, omdat daar in Iran geen consensus over is.