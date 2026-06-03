Iran vuurt raketten af op Koeweit en Bahrein, VS slaan terug

TEHERAN/WASHINGTON (ANP/RTR) - Iran heeft diverse ballistische raketten afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens het centrale commando in de regio, CENTCOM, raakten geen van de raketten doel. Drie raketten zouden zijn onderschept door Amerikaanse en Bahreinse strijdkrachten, twee andere raketten kwamen te kort of braken onderweg uiteen, aldus CENTCOM.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) zegt het hoofdkwartier van de Amerikaanse Vijfde Vloot te hebben aangevallen met raketten en drones, meldden Iraanse staatsmedia. Die aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval op een communicatietoren van de IRG in het zuiden van het eiland Qeshm.

CENTCOM bevestigde die communicatietoren te hebben aangevallen. Het leger zou dit hebben gedaan als vergelding voor de eerdere "mislukte" Iraanse aanvallen op Koeweit en Bahrein.