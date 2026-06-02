Tennisser Menšík voor het eerst naar halve finales Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisser Jakub Menšík heeft zich op Roland Garros voor het eerst geplaatst voor de halve finales van een grandslamtoernooi. De mondiale nummer 27 uit Tsjechië was in Parijs met 6-4 6-3 7-6 (3) te sterk voor de Braziliaan João Fonseca. Hij speelt tegen de Duitser Alexander Zverev om een plaats in de finale.

Menšík (20) was in zijn laatste wedstrijden te sterk geweest voor Alex de Minaur en Andrej Roeblev, de nummers 8 en 11 van de plaatsingslijst. Fonseca (19), de nummer 30 van de wereldranglijst, maakte indruk met zeges op Novak Djokovic en Casper Ruud.

In het onderlinge duel had Menšík het betere van het spel in de eerste twee sets, waarin hij geen enkel breakpoint op zijn eigen service weggaf. Hij had genoeg aan één break in de eerste set en brak zijn tegenstander twee keer in de tweede set.

Fonseca toonde veerkracht in de spannende derde set. Hij nam twee keer een break voorsprong, maar zag Menšík weer langszij komen. De Tsjech wist daarna op 6-5 zes matchpoints niet te benutten, voordat hij zich in de tiebreak alsnog van de winst verzekerde.