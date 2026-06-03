Zwangere vrouw na politie-incident: ik stelde gewoon een vraag

ZEIST (ANP) - De zwangere vrouw die onlangs in een azc door politieoptreden hardhandig ten val kwam, heeft van zich laten horen op de nieuwszender Al Jazeera. "Ik probeerde de agenten gewoon een vraag te stellen", zei Malak Mahmoud.

Op beelden die rondgingen op sociale media was te zien dat zij door een agent werd weggetrokken, waardoor zij op de grond viel. Het incident vond op 19 mei plaats in het azc aan de Kampweg in Zeist. De politie was ter plekke vanwege een melding van vernieling en bedreiging waarbij haar 30-jarige man werd aangehouden. Deze is daarna weer vrijgelaten.

De politie zou haar hebben verzocht te vertrekken. Mahmoud: "Ik vroeg of ik mee kon met mijn man, want ik kon niet alleen blijven, omdat ik in de laatste maand van mijn zwangerschap zat." Ook geeft ze aan dat vanwege een taalbarrière de agent en zij elkaar niet begrepen. "Ze dachten misschien dat ik opstandig was, maar dat was ik niet. Ik wilde gewoon een normale vraag stellen."

Mahmoud hoopt dat er een "eerlijk en transparant onderzoek" komt. Ze is inmiddels bevallen. "Mijn dochter is gezond."

De politie liet eerder weten dat de beelden maar "een deel van de gebeurtenis" lieten zien. Ook zou de agent niet hebben geweten dat Mahmoud zwanger was.