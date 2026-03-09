ECONOMIE
Iran waarschuwt dat de Straat van Hormuz onveilig blijft

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 16:44
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft gewaarschuwd dat de veiligheidssituatie in de belangrijke Straat van Hormuz vermoedelijk slecht zal blijven tijdens de oorlog. "Het is onwaarschijnlijk dat er enige veiligheid kan worden bereikt in de Straat van Hormuz te midden van de spanningen die door de Verenigde Staten en Israël in de regio zijn aangewakkerd", schreef regimekopstuk Ali Larijani in een bericht op X.
De uitspraak volgt op berichten dat Frankrijk met bondgenoten werkt aan een "defensieve" missie om de voor de wereldeconomie belangrijke zeestraat bij Iran te heropenen. Dat moet gebeuren als de meest intense fase van de oorlog voorbij is, stelde de Franse president Emmanuel Macron op Cyprus. Tankers en andere vrachtschepen moeten dan beschermd worden. De Straat van Hormuz ligt bij Iran en is momenteel feitelijk dicht door de vijandelijkheden in het Midden-Oosten.
