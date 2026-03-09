Trump 'niet blij' met nieuwe Iraanse ayatollah

De Amerikaanse president Donald Trump is "niet blij" met de benoeming van Mojtaba Khamenei als nieuwe opperste leider van Iran, zei hij tegen The New York Post. Trump zei eerder dat hij de zoon van de vorige ayatollah niet zou accepteren, maar wilde tegen de krant nog niet zeggen wat hij van plan is met de nieuwe leider.

De 56-jarige Mojtaba Khamenei werd zondag gekozen door de Iraanse Raad van Experts. Zijn vader werd ruim een week geleden gedood bij het begin van de Israëlische en Amerikaanse luchtaanvallen op Iran.

Trump sprak via de telefoon vanaf zijn eigen golfbaan in Florida en ging ook in op berichten van internationale media dat hij zou overwegen om grondtroepen naar Iran te sturen. "Daarover hebben we nog geen beslissing genomen. Zover zijn we nog lang niet."

Nieuwsorganisaties Axios en Bloomberg schreven dat de Verenigde Staten en Israël mogelijk eenheden naar Iran zouden willen sturen om het verrijkte uranium van dat land in beslag te nemen.