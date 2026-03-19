Iran zegt Amerikaanse F-35 te hebben geraakt

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 18:51
TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt een Amerikaanse F-35 te hebben geraakt en beschadigd. De Amerikaanse krijgsmacht heeft dat niet bevestigd, maar meldt wel dat een gevechtsvliegtuig een noodlanding heeft moeten maken na een vlucht boven Iran. De piloot zou in stabiele toestand verkeren.
Een anonieme Amerikaanse functionaris wilde tegen persbureau Reuters wel zeggen dat het erop leek dat de F-35 inderdaad geraakt was, maar dat het nog onderzocht werd. Het is niet bekend waar de piloot de noodlanding heeft gemaakt.
loading

Loading