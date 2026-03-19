Waarnemers Europa willen meer geld voor lokale partijen Nederland

STRAATSBURG (ANP) - Lokale partijen zouden ook geld moeten krijgen voor hun werk, net als de plaatselijke afdelingen van landelijke partijen. Daarvoor pleit de Raad van Europa. Een betere vergoeding "zorgt voor een gelijker speelveld tussen partijen", stelt de organisatie daags na de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland.

De raad adviseert ook om stembureaus anders in te delen. De stemhokjes staan vaak recht tegenover de leden van de stembureaus en een gordijntje ontbreekt vaak. Een kleine verplaatsing "kan het stemgeheim waarborgen, met name in gemeenten met erg grote stembiljetten en op kleinere locaties".

De waarnemers zijn verder kritisch over volmachtstemmen. Nederlandse kiezers kunnen iemand anders toestemming geven om namens hen te stemmen. "Wij zijn van mening dat het universele gebruik kan worden heroverwogen", concludeert de Raad van Europa.

Gekozen burgemeester

Bij de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden sprak de raad zich ook uit tegen volmachten. Volgens de waarnemers bestaat het risico dat er misbruik wordt gemaakt van kwetsbare kiezers en dat uitslagen daardoor misschien niet kloppen. De raad zegt dat er alternatieven zijn voor mensen die niet naar een stembureau kunnen gaan, zoals vervroegd stemmen of per post stemmen.

De raad herhaalt ook zijn pleidooi voor een gekozen burgemeester. Dat kan democratie aan de basis versterken, stellen ze. Nu is het zo dat gemeenteraden in het geheim een kandidaat selecteren, die wordt benoemd door koning Willem-Alexander.