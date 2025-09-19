Tennissters Italië bereiken finale Billie Jean King Cup

SHENZHEN (ANP) - De Italiaanse tennissters hebben de finale van de Billie Jean King Cup bereikt. Italië versloeg in de halve finales in het Chinese Shenzhen Oekraïne met 2-1.

Sara Errani en Jasmine Paolini wonnen de afsluitende dubbel van Marta Kostjoek en Ljoedmyla Kitsjenok in twee sets: 6-2 6-3. Kostjoek had Oekraïne eerder op de dag op voorsprong gezet door in twee sets te winnen van Elisabetta Cocciaretto. Paolini had daarna de stand gelijkgetrokken door in drie sets Elina Svitolina te verslaan: 3-6 6-4 6-4.

Italië is de titelverdediger in de Billie Jean King Cup. In de finale neemt het land het op tegen de winnaar van de halve finale tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, die zaterdag wordt gespeeld.