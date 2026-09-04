Irritatie in Limburgse politiek om geldproblemen vliegveld

MAASTRICHT (ANP) - De aanhoudend slechte financiële situatie van het vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) leidde vrijdagavond in de Limburgse provinciale politiek tot flinke irritatie tussen gedeputeerde Stephan Satijn (economie) en de Partij voor de Dieren (PvdD). In de provincie bestaan grote zorgen over de miljoenenverliezen van de luchthaven, waarvan de provincie met 60 procent de grootste aandeelhouder is.

PvdD-Statenlid Ina Boven vindt dat Gedeputeerde Staten (GS) de risico's in 2022 veel te optimistisch inschatten en dat de businesscase "een luchtkasteel" was. GS hebben daar onvoldoende kritisch naar gekeken, vindt ze. In dat jaar stak de provincie tientallen miljoenen euro's in het al noodlijdende vliegveld. Bovendien is volgens Boven in de laatste cijfers nu ook weer sprake van "verbloeming", want volgens haar staan "doelstellingen op oranje terwijl rood eerlijker zou zijn", zei ze. "Wat hier gebeurt, is opportunistisch en verbloemend rapporteren".

De uitspraken schoten verkeerd bij Satijn, die "zeer nadrukkelijk afstand nam van deze kwalificaties over het college". Satijn nam het ook debatvoorzitter Diederik Nijenhuis (BBB) kwalijk dat deze termen werden toegelaten. In de discussie die daarop volgde, kreeg Boven bijval maar ook kritiek. Ze nam haar woorden niet terug.

Alle fracties en ook Satijn spraken hun zorgen uit over de luchthaven. Het vrachtvervoer groeit weliswaar, maar nog veel te weinig. Coalitiepartijen PvdA en SP, en ook GroenLinks en D66 zijn kritisch. Het lukt volgens PvdA-Statenlid Aleida Berghorst niet om de luchthaven bij te sturen. "Wat GS ook doet, de situatie verbetert niet. We moeten het beest in de bek kijken in het belang van Limburg en de belastingbetaler". Satijn beaamde dat de situatie lastig is en dat het college aandringt op verbetering. Binnenkort komen er nieuwe rapportages aan. Daarna volgt weer een debat.