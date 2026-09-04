Voormalig winnaar Medvedev bij laatste zestien op US Open

NEW YORK (ANP) - Daniil Medvedev heeft zich op de US Open als eerste tennisser geplaatst voor de vierde ronde. De als zevende geplaatste Rus stond in zijn partij tegen de Fransman Arthur Rinderknech geen set af. Het werd 6-4 6-4 6-4.
Medvedev won de US Open in 2021. Dat is de enige grandslamtitel van de 30-jarige tennisser. Medvedev verloor de finale van de US Open twee keer en de finale van de Australian Open drie keer.
In de vierde ronde speelt Medvedev tegen de Monegask Valentin Vacherot of de Amerikaan Frances Tiafoe.