Is het schadelijk voor kinderen dat we liegen over sinterklaas? Deze wetenschappers vinden van wel

Het is wat: je leert als kind dat je altijd eerlijk moet zijn, dat je niet mag liegen en dan blijken je ouders de grootste leugenaars met hun verhalen over een sinterklaas die op zijn paard over de daken galoppeert en pieten die door schoorstenen kruipen. Of wat dacht je van een kerstman, die ergens op de Noordpool een speelgoedfabriek heeft, die wordt bemand door elven? Zijn het onschuldige leugentjes of schadelijk bedrog? De Vlaamse filosoof Maarten Boudry vindt het laatste en hij is niet de enige die er zo over denkt.

Lichtgelovigheid uitgebuit

De meesten zullen nu denken: "Ach, het is toch onschuldig kindervermaak en ik heb er echt geen trauma aan over gehouden. Het was juist leuk." Dat is in veel gevallen natuurlijk ook zo. Toch is het vreemd dat we kinderen tot in detail wijsmaken dat sinterklaas bestaat. Boudry schrijft in een veelbesproken opiniestuk in Vlaamse krant De Morgen: "Kinderen worden jaar op jaar bedrogen en voorgelogen door zowat iedereen die ze vertrouwen. Hun lichtgelovigheid wordt schaamteloos uitgebuit, hun kritische vragen worden afgewimpeld met smoesjes en met valse bewijzen, zoals half aangevreten wortels en verdwenen suikerklontjes."

Vertrouwensbreuk

Hij stelt dat er behoorlijk wat mensen zijn die door deze leugen het vertrouwen in hun ouders kwijtraakten. Boudry pleit er dan ook voor om kinderen duidelijk te maken dat het om een toneelstuk gaat. "Collectief bedrog is niet de enige manier om zo’n feest te vieren. Want die leugens kunnen tot een vertrouwensbreuk leiden."

Schadelijk

Al in 2016 stelden twee psychologen in vakblad The Lancet Psychiatry dat georganiseerde leugens zoals die over sinterklaas en de kerstman kunnen leiden tot 'ernstige teleurstelling' en dat het zelfs schadelijk kan zijn voor kinderen. "Want als je ouders in staat zijn over zoiets te liegen, hoe kun je hen dan nog vertrouwen? Kinderen vragen zich af wat je hen nog allemaal wijsmaakt."