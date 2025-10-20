ECONOMIE
Israël bereidt zich voor op terugkomst overleden gijzelaar

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 14:30
anp201025142 1
JERUZALEM (ANP/DPA) - Het Israëlische leger bereidt zich voor op de mogelijke terugkomst van een overleden gijzelaar. Dat schrijft The Jerusalem Post op basis van overheidsbronnen. Volgens Haaretz zou de overdracht plaatsvinden om 19.00 uur Nederlandse tijd.
Zondag zei Hamas al het lichaam van een vermiste gijzelaar te hebben geborgen, maar voegde eraan toe dat het stoffelijk overschot alleen die dag nog kon worden overgedragen "mits de situatie op de grond" dat toeliet. Enkele uren na die mededeling voerde Israël meerdere luchtaanvallen uit op de Gazastrook, in reactie op wat het ziet als "flagrante schendingen" van het staakt-het-vuren door Hamas.
Bij die aanvallen kwamen volgens CNN, dat zich baseert op ziekenhuizen in de regio, zeker 44 mensen om het leven. Zondagavond stelde Israël het staakt-het-vuren weer in acht te nemen.
De lichamen van zestien overleden gijzelaars zijn nog in de Gazastrook. Sommige daarvan zijn nog niet gevonden.
