Israël beschiet Zuid-Libanon

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 16:26
anp061125171 1
BEIROET (ANP/AFP) - Het Israëlische leger zegt te zijn begonnen aan een reeks luchtaanvallen op Hezbollah in het zuiden van Libanon. Israël had de beschietingen eerder op de dag al aangekondigd en burgers opgeroepen het gebied te verlaten.
Israël heeft de aanvallen op Libanon opgevoerd. Het land bleef het zuiden van Libanon ook na het ingaan van het staakt-het-vuren met de militante beweging Hezbollah vorig jaar regelmatig bombarderen, maar niet zoveel als de laatste weken.
Volgens Israël houden Libanon en Hezbollah zich niet aan de afspraken over de terugtrekking van die beweging uit het zuiden van Libanon. Ook zou Hezbollah ontwapend moeten worden.
De Libanese president Joseph Aoun heeft de Israëlische aanvallen veroordeeld.
