In de meeste bars in Italië wordt koffie van slechte kwaliteit geserveerd

In een land waar koffie bijna heilig is, klinkt de kritiek hard: “De koffie in Italië is walgelijk,” stelt koffie-expert Valentina Palange in haar nieuwe boek. Palange woont in Milaan en haar uitspraak schokte de Italiaanse natie. Op sociale media reageerden Italianen verontwaardigd; het zou een grove generalisatie zijn.

Toch is er volgens experts reden tot zorg. Palange stelt in een interview met La Repubblica: “In internationaal opzicht is er enorm veel ontwikkeling, onderzoek en opleiding op dit gebied – we lopen inderdaad achter.” Grote bedrijven zouden verkeerde informatie verspreiden en populaire misvattingen in stand houden, waardoor de Italiaanse koffiecultuur sinds de jaren 80 nauwelijks is veranderd.

Waarom is de espresso vaak ondermaats?

Italiaanse bars gebruiken veelal goedkope bonen die donker worden gebrand. Dit geeft een bittere smaak, die door veel locals als normaal gezien wordt.

De prijs van een espresso – vaak rond de €1,50 – maakt het lastig voor cafés om kwaliteitsbonen in te kopen én voldoende te trainen op bereiding.

Slecht onderhoud van machines en gebrek aan kennis bij barista’s zorgen extra voor smaakverlies.

Palange benadrukt dat het probleem niet alleen bij de barista’s ligt, maar in de hele keten

gebrekkige grondstoffen

verkeerde branding

gebrek aan kennis over herkomst en bereidingswijzen

Dat Italië achterloopt, blijkt ook uit het succes van hippe koffiebars in Europa. Zij bieden specialty coffee van diverse bonen met verfijnde aroma’s – iets wat je in de gemiddelde Italiaanse bar zelden proeft.

Het effect is zichtbaar: volgens cijfers van de Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) sloten de afgelopen tien jaar maar liefst 21.000 Italiaanse café-bars hun deuren. Of dit direct met de kwaliteit van de espresso te maken heeft, is onzeker. Maar de roep om vernieuwing klinkt steeds luider, vooral bij jongere koffiedrinkers.