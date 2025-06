Trump: makkelijk deal te sluiten tussen Israël en Iran

WASHINGTON (ANP) - "We kunnen makkelijk een deal voor elkaar krijgen tussen Iran en Israël om een eind te maken aan dit rotconflict!" Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social.

Trump wijst erop dat de Verenigde Staten niets te maken hadden met de Israëlische aanvallen op Iran in de nacht van zaterdag op zondag. "Als we op enige manier worden aangevallen door Iran, zal de volledige kracht en macht van de Amerikaanse strijdkrachten op jullie neerdalen op een niveau dat nooit is vertoond", aldus Trump.