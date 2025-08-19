Israël bestudeert jongste voorstel voor bestand in Gaza

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - Israël bestudeert momenteel het jongste voorstel voor een bestand in de Gazastrook. Hamas heeft al met het plan ingestemd.

Het plan omvat een wapenstilstand van zestig dagen, de gedeeltelijke terugtrekking van Israëlische troepen, de vrijlating van de helft van de Israëlische gijzelaars en de vrijlating van Palestijnse gevangenen. Bemiddelaars Egypte en Qatar stuurden het nieuwste voorstel maandag naar Israël. "De bal ligt nu bij hen", zei Egypte.

Israël en Hamas hebben sinds de uitbraak van de oorlog in oktober 2023 af en aan onderhandeld. De laatste indirecte onderhandelingen liepen vorige maand vast.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het nieuwe plan, maar zei vorige week dat zijn land zou instemmen met een deal die voorziet in de vrijlating van alle gijzelaars in een keer en overeenkomt met de Israëlische voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog.