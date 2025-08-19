ECONOMIE
Rechter beoordeelt afwijzing asielverzoek Amerikaanse trans vrouw

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 11:52
anp190825093 1
AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam behandelt woensdagmiddag het afgewezen asielverzoek van een transgender vrouw die de Verenigde Staten is ontvlucht. De 28-jarige Amerikaanse krijgt geen asiel, omdat Nederland de VS voor alle groepen als veilig land beschouwt, zegt LGBT Asylum Support. Volgens deze organisatie, die de asielzoekster bijstaat, gaat het om de eerste Nederlandse rechtszaak in deze categorie.
"De discussie zal erover gaan waar de beoordeling op is gebaseerd", legt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support uit. "Voor Amerika bestaat geen ambtsbericht waarin wordt beschreven hoe de situatie nu is." Dat zou er zo snel mogelijk wel moeten komen, vindt hij. Volgens LGBT Asylum Support is sprake van "extreem verslechterende omstandigheden voor transgender en queer personen in de VS".
De organisatie wijst ook op een uitspraak van een Canadese rechter, die de uitzetting van een non-binaire Amerikaan tegenhield vanwege het beleid van president Donald Trump.
