Israël bevestigt dood burger door eigen vuur

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische burger die zondag overleed in de kibboets Misgav Am op de grens met Libanon, kwam om door eigen vuur. Dat zegt het Israëlische leger na het voorval te hebben onderzocht. Dat onderzoek wees uit dat er "ernstige problemen en operationele fouten" zijn gemaakt bij het afvuren van artillerie. Hoewel de aanval was gericht tegen Hezbollah-doelen in de regio, raakten per abuis vijf artilleriegranaten de gemeenschap.

Israël voert sinds het door Iran gesteunde Hezbollah zich mengde in de oorlog die de VS en Israël voeren tegen Iran met grote regelmaat aanvallen uit op met name het zuiden van Libanon. Ook hoofdstad Beiroet wordt daarbij niet ontzien.

Maandag werden onder meer aanvallen uitgevoerd op Kfar Sir, in de regio Nabatieh. Ten zuiden van die gelijknamige stad was ook Kfar Tebnit doelwit. Het Israëlische leger viel bovendien de Qaqaiya-brug over de Litani-rivier aan, die eerder ook al werd aangevallen. Op beelden op sociale media is te zien hoe de brug is vernietigd.