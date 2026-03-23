Linkse oppositie klaagt over 'overhaaste' invoering migratiepact

DEN HAAG (ANP) - Linkse oppositiepartijen klagen dat het kabinet de Tweede Kamer te weinig tijd geeft om de invoering van het Europese migratiepact te behandelen. Bij het debat hierover zei Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) dat ze amper de tijd heeft gehad om antwoorden op vragen van Kamerleden te bestuderen en experts te raadplegen. "Dat vind ik hier kwalijk, want het is geen kleine wet. Het is verreweg de grootste wet die ik in al die negen jaar als Kamerlid heb behandeld."

De parlementariër wijst erop dat het pact grote gevolgen heeft en vindt het daarom belangrijk om "alle oog" te hebben voor uitvoeringsorganisaties. Afgelopen vrijdag meldde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in een rapport dat de organisatie grote problemen voorziet bij de invoering. Zo zijn de benodigde ICT-systemen nog niet gereed. Het kabinet maakt zo'n haast omdat in Europa is afgesproken om het pact op 12 juni dit jaar in te voeren.

Laurens Dassen van Volt vindt dat Westerveld een "terecht punt" maakt.