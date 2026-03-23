OM eist 9,5 jaar tegen vrouw (75) voor doden partner

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag een gevangenisstraf van 9,5 jaar geëist tegen een 75-jarige vrouw uit Oudenbosch (Noord-Brabant) voor het doden van haar 77-jarige partner in zijn woning in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Het OM vermoedt dat de vrouw haar vriend op 28 januari 2020 in zijn woning aan de Aalbersestraat heeft gewurgd.

De politie vond de man 's avonds in zijn slaapkamer, met verwondingen in zijn gezicht en hals. Het OM concludeert op basis van rapporten van de schouwarts en pathologen dat de man is overleden aan hartfalen, maar dat verklaart niet alle letsels. "Er is ernstig geweld gebruikt, terwijl hij lag te slapen", zei de officier van justitie in de rechtbank.

Het slachtoffer was hartpatiënt. Geweld kan bij hem stress en een hevige gemoedstoestand hebben veroorzaakt, die tot de dood leidde, beargumenteerde de officier.

De verdachte was maandag niet in de rechtbank aanwezig. Ze zat in 2020 een aantal maanden in voorarrest, maar kwam weer vrij.