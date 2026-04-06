Israël claimt aanval op Iraanse Zuid Pars-installaties

ASALUYEH (ANP/AFP) - Israël claimt een aanval op Zuid Pars, de voor Iran belangrijke gasindustrie nabij de zuidelijke plaats Asaluyeh. Minister van Defensie Israel Katz spreekt in een video van een "krachtige aanval" op 's lands "belangrijkste petrochemische industrie".

Het aan de Iraanse staat gelieerde persbureau Fars meldt dat bij het complex verschillende explosies te horen waren. Nutsvoorzieningen als stroom en water zouden zijn afgesloten, maar de installaties zelf raakten niet beschadigd, aldus persbureau Tasnim.

In maart viel Israël ook al gasinstallaties in de regio aan. In reactie daarop viel Iran Ras Laffan aan, belangrijke Qatarese lng-installaties ten noordoosten van Doha. Het gevolg was een daling van de lng-export met 17 procent, meldde uitbater QatarEnergy nadien. De Amerikaanse president Donald Trump riep de Israëliërs vervolgens op geen Iraanse gasvelden meer aan te vallen.