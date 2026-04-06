Vijf mensen opgepakt na vondst hennepkwekerij in Waalwijk

WAALWIJK (ANP) - De politie heeft maandagmiddag vijf personen aangehouden in een pand in Waalwijk waar illegaal wiet werd gekweekt. De verdachten waren op dat moment aanwezig in het gebouw waar de kwekerij werd ontdekt. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de verdachten of de omvang van de vondst.

De hennepkwekerij werd rond het middaguur aangetroffen in de Grotestraat. Volgens een woordvoerder van de politie is een gespecialiseerd bedrijf nog bezig met het ruimen van de wietplanten.