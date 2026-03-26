Israël claimt ongeveer 700 Hezbollah-leden te hebben gedood

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 14:09
anp260326136 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt ongeveer zevenhonderd leden van Hezbollah te hebben gedood sinds de oorlog met die Libanese beweging begin deze maand begon. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en daardoor wordt Libanon meegesleurd in de oorlog tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran.
Hezbollah vuurde op 2 maart de eerste raketten af op het noorden van Israël als vergelding voor de bombardementen op Iran. Israël reageerde met grootschalige luchtaanvallen. Ook zijn Israëlische troepen verder opgerukt in het zuiden van Libanon.
De Libanese autoriteiten meldden tot nu toe 1094 doden in Libanon, van wie 121 kinderen en 81 vrouwen. Meer dan 1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.
Hezbollah zei donderdag nog nieuwe raketten te hebben afgevuurd, niet alleen op Noord-Israël maar ook op Israëlische tanks in het zuiden van Libanon.
loading

shutterstock_1509636425

shutterstock_2651380253

119501705_m

170043505_m

https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

anp260326050 1

Loading