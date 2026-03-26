Patrick Bruel ook in België aangeklaagd voor zedendelict

BRUSSEL (ANP) - De Franse zanger Patrick Bruel wordt ook in België aangeklaagd voor een zedendelict. De aanranding vond in 2010 plaats in een gebouw van de Belgische Franstalige publieke omroep RTBF, zegt het vermeende slachtoffer, Karine Viseur, in een interview met RTL.

Vorige week meldde het Franse medium Mediapart dat Bruel door acht vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder verkrachting. Meerdere van hen hebben de zanger aangeklaagd. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden tussen 1992 en 2019.

Viseur was naar eigen zeggen eerder niet in staat om haar verhaal te doen, maar werd gesterkt door de verhalen van andere vermeende slachtoffers. De aanranding van Viseur zou hebben plaatsgevonden tijdens de promotie van de film Comme les cinq doigts de la main, waarin Bruel de hoofdrol speelde. Viseur voelde zich "een prooi", zegt ze in het interview.

Jurk

Bruel zou Viseur in een make-upruimte onder haar jurk hebben betast. Daarna zou hij haar mee hebben genomen naar de toiletten, waar hij haar opnieuw probeerde te betasten. Ze deed naar eigen zeggen meerdere pogingen om hem weg te duwen en zei hem te stoppen.

De 66-jarige Bruel is onder meer bekend van het nummer Casser la voix (1990), dat jaarlijks terugkeert in de NPO Radio 2 Top 2000. Dit jaar tourt hij door Frankrijk, Canada, Zwitserland en België ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van zijn album Alors Regarde.