ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rutte wijst boze VS erop dat ze Iran-aanval voor Europa verzwegen

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 14:07
BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte brengt naar eigen zeggen wel degelijk wat in tegen de klachten en beledigingen van de Amerikaanse president Donald Trump aan het adres van Europese bondgenoten. Hij wijst erop dat Europa meer tijd nodig heeft om te helpen een eind te maken aan de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz omdat de VS hun bondgenoten niet over hun aanval op Iran hebben ingelicht.
Trump klaagt sinds Iran het vervoer van olie en gas door de belangrijke zeestraat afknijpt en de brandstofprijzen zo opjaagt dat Europa hem niet helpt. Hij maakte de bondgenoten uit voor "lafaards" en dreigde dat hij hun tegenvallende hulpvaardigheid zou onthouden.
Rutte, die namens de 32 NAVO-landen dient te spreken, sprak zijn steun uit voor de oorlog tegen Iran. Hij bezwoer dat Europa daar in grote lijnen ook achter zou staan, hoewel veel Europese landen kritiek uitten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading