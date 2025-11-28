Israël doodt militanten bij ontmantelingspoging tunnels Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht zegt nog eens negen Palestijnse militanten te hebben gedood bij pogingen om een tunnelnetwerk in Zuid-Gaza te ontmantelen. "Tot nu toe zijn meer dan dertig terroristen uitgeschakeld", aldus een verklaring.

De negen militanten zouden hebben geprobeerd uit de tunnels in het oosten van Rafah te ontsnappen. Volgens Israëlische media zitten tussen de honderd en tweehonderd Hamasstrijders vast in een tunnelnetwerk onder die stad, in een gebied onder Israëlische controle. Een vooraanstaand lid van Hamas heeft gezegd dat het om naar schatting tussen de zestig en tachtig mensen gaat en dat de "ingesloten" groep zich niet zou overgeven.

Bronnen zeggen dat onderhandelingen plaatsvinden over een vrije doorgang voor deze Hamasleden. Een Israëlische regeringswoordvoerder zei eerder deze maand dat premier Benjamin Netanyahu "geen veilige doorgang toestaat".