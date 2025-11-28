ECONOMIE
Persoon aangehouden voor doodsbedreiging Lale Gül

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 14:46
HILVERSUM (ANP) - De politie heeft donderdagochtend een persoon aangehouden op verdenking van doodsbedreiging van de schrijfster en columniste Lale Gül. Dit laat Gül weten aan het ANP. De politie Midden-Nederland zegt hier geen uitspraken over te doen.
Het ANP heeft de beschikking over een e-mail van de politie waarin de politie reageert op vragen van Gül over een aanhouding, maar zonder verdere inhoudelijke informatie te geven.
Gül laat weten wekelijks aangifte te doen vanwege onlinedoodsbedreigingen aan haar adres. In augustus werden er ook drie mensen gearresteerd voor bedreiging van de schrijfster. Gül zei vorige week zich ernstige zorgen te maken over haar veiligheid, nadat ze te horen kreeg dat haar beveiliging binnenkort wordt stopgezet.
De Turks-Nederlandse Gül (28) brak in 2021 door met haar debuutroman Ik ga leven, waarin ze schrijft over de beklemming van opgroeien in een streng-islamitisch gezin. Sinds het uitkomen van dit boek heeft Gül te maken met onlinebedreigingen.
