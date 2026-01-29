ECONOMIE
Spaanse regering: oppositie verspreidt onzin over treinongeval

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 17:07
anp290126195 1
MADRID (ANP/AFP) - Volgens de Spaanse regering verspreiden oppositiepartijen "absurde" informatie over de treinramp van 18 januari, waarbij 45 mensen omkwamen. De minister van Transport zegt dat rechtse partijen "angst zaaien" en "onrust aanwakkeren" na de botsing tussen twee hogesnelheidstreinen in de regio Andalusië.
Het treinongeval, een van de dodelijkste deze eeuw in Europa, riep vragen op over de veiligheid van het spoor. De grootste conservatieve oppositiepartij, de Partido Popular, verwijt de sociaaldemocratische regering een verkeerd beeld te geven van het onderhoud van de door het ongeval getroffen spoorlijn. Het extreemrechtse Vox spreekt over "criminele incompetentie", te weinig investeringen en onderbezetting.
Transportminister Óscar Puente verdedigde in het parlement het beheer van het spoorwegnet. Hij zei dat het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval "absoluut transparant" zal zijn. Uit een voorlopig rapport blijkt dat het spoor vóór de ramp was gebarsten.
