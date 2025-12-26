Israël eerste land dat afgescheiden Somaliland erkent

TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - Als eerste land heeft Israël Somaliland erkend als zelfstandige staat. Het land in de Hoorn van Afrika scheidde zich in 1991 af van Somalië. De president van Somaliland sprak over een historisch moment. Tegelijkertijd heeft het islamitische Somaliland Israël erkend, en komen er volledige diplomatieke betrekkingen.

Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu kondigde vrijdag het besluit aan om de Republiek Somaliland te erkennen als "onafhankelijke en soevereine staat". Verder is het de bedoeling onder meer de economische samenwerking uit te breiden. Volgens de president van Somaliland markeert de stap het begin van een partnerschap dat de regionale vrede en veiligheid versterkt en voordelen oplevert voor alle betrokken partijen.

Somaliland, ruim vier keer groter dan Nederland en met meer dan 6 miljoen inwoners, is stabieler dan Somalië, dat wordt geteisterd door de opstand van de radicaal-islamitische Al-Shabaab en politieke conflicten.