Kok wint 1000 meter op OKT voor Schulting en Verkerk, val Leerdam

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Femke Kok heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen de 1000 meter gewonnen. De 25-jarige Friezin was met 1.14,08 sneller dan Suzanne Schulting en Naomi Verkerk. Schulting werd tweede met 1.14,71. Verkerk reed 1.14,74.

Jutta Leerdam kwam in haar rit tegen Angel Daleman ten val. Marrit Fledderus en Isabel Grevelt kwamen daarna niet aan de tijd van Schulting. Dat lukte alleen Kok in haar rit tegen Antoinette Rijpma-de Jong. Rijpma-De Jong bleef met 1.15,18 op de zevende plaats buiten de top 3.

De winnares is zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van Milaan. De nummer 2 maakt een grote kans op een ticket en de nummer 3 komt in aanmerking voor kwalificatie. De Spelen in Milaan zijn van 6 tot en met 22 februari.