Israël en favorieten plaatsen zich voor songfestivalfinale

WENEN (ANP) - Israël heeft zich dinsdag in Wenen zoals verwacht geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Het omstreden land, dat meedoet met zanger Noam Bettan, kreeg in de eerste halve finale genoeg punten van jury en publiek.

Favorieten voor de eindzege Griekenland en Finland kunnen zich ook opmaken voor de eindstrijd in de Wiener Stadthalle. Daarnaast zijn België, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen door.

Vijf landen vielen dinsdag af: Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Donderdag volgt de tweede halve finale en worden nog eens tien tickets voor de finale verdeeld.