Israël en Iran vallen elkaar over en weer aan

TEL AVIV/TEHERAN (ANP/AFP) - Israël en Iran hebben elkaar zaterdag opnieuw aangevallen. Israël zegt dat het wapenopslagplaatsen in het zuidwesten van Iran heeft gebombardeerd en een militaire basis in de buurt van Teheran. Volgens Iraanse media was die verlaten.

Iran voerde meerdere aanvallen op Israël uit met drones. Daarbij werd een woonblok in het noorden van Israël getroffen. Berichten over slachtoffers zijn er niet. Sinds de strijd tussen beide landen ruim een week geleden begon, zijn volgens Israël 25 burgers omgekomen.

Iran maakt melding van meer dan vierhonderd doden en 3056 gewonden. Volgens mensenrechtenorganisatie Hrana zijn 722 mensen door de bombardementen om het leven gekomen, onder wie 285 burgers. Zij beroept zich op informanten en publiek toegankelijke bronnen.