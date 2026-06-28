Israël meldt doden bij gevechten in zuiden van Libanon

TEL AVIV (ANP) - Het Israëlische leger zegt eerder op de dag meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Daarnaast zou een Israëlische militair zijn omgekomen bij gevechten met de gewapende Libanese groepering.

Het Israëlische leger zou een "verdacht gebouw" hebben betreden en daarbij in gevecht zijn geraakt met Hezbollah. Een andere Israëlische militair zou gewond zijn geraakt.

Het Libanese staatspersbureau maakte zondag daarnaast melding van een Israëlische luchtaanval in de buurt van de plaats Taybeh.

Recent sloten zowel Israël en Hezbollah als Israël en Libanon een nieuw akkoord. Israël wil zich echter niet volledig terugtrekken uit Libanon, terwijl Hezbollah zegt zich te blijven verdedigen tegen de Israëlische bezetting.