Japan heeft nieuwe coalitie, benoeming nieuwe premier lijkt zeker

TOKIO (ANP/AFP) - De Japanse Liberaal-Democratische Partij (LDP) heeft een nieuwe coalitiepartner gevonden: de rechtse Japan Innovatie Partij (JIP). Daardoor lijkt LDP-leider Sanae Takaichi genoeg steun te hebben om dinsdag te worden benoemd tot de eerste vrouwelijke premier in de geschiedenis van Japan.

Takaichi werd eerder deze maand gekozen als leider van de grootste partij van het land en was dus al de belangrijkste kandidaat om Shigeru Ishiba op te volgen. Maar nog geen week later trok de kleine partij Komeito zich terug uit de coalitie. Daardoor kwam Takaichi's aanstelling op losse schroeven te staan.

Het parlement stemt dinsdag over de benoeming van een nieuwe premier. De LDP en de JIP hebben samen nog net geen meerderheid, maar waarschijnlijk wel genoeg zetels om een tweede ronde te winnen. Daarin is een meerderheid niet nodig, maar is het voldoende om meer stemmen te krijgen dan de andere kandidaten. De oppositie heeft zich niet verenigd achter één premierskandidaat.