Macron bespreekt Gaza met president Egypte en koning Jordanië

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron overlegt maandag met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi en koning Abdullah II van Jordanië over de situatie in Gaza. Het overleg vindt plaats in Caïro, schrijft Macron op X, die zondag aan een meerdaags bezoek aan Egypte begint.

Begin maart liep een bestand tussen Hamas en Israël af, waarna Israël de aanvallen op de Gazastrook heeft hervat. Afgelopen week begon Israël ook een nieuw grondoffensief. Sinds het einde van het bestand zijn meer dan duizend mensen omgekomen door het geweld. In totaal heeft de oorlog die in oktober 2023 begon meer dan 50.000 Palestijnen het leven gekost.