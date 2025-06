Vogelbescherming: bied water en schaduw aan vogels tijdens hitte

ZEIST (ANP) - Ook vogels hebben last van de hoge temperaturen en droogte. Daarom vraagt Vogelbescherming Nederland te zorgen voor water en schaduw in tuinen en op balkons. De komende dagen worden tropische temperaturen verwacht in ons land.

"Tijdens hete en droge periodes dreigen vogels uit te drogen, wordt voedsel schaars en neemt de kans op oververhitting en sterfte sterk toe, vooral onder jonge en kwetsbare vogels," zegt Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland. "Iedereen met een tuin of balkon kan helpen."

Vogels raken bij hoge temperaturen snel oververhit omdat ze niet kunnen zweten. Afkoelen doen ze via hun snavel en poten, maar dat is niet genoeg als het langer erg warm is. Volgens de Vogelbescherming zijn vooral vogelsoorten die dicht bij mensen leven kwetsbaar, zoals merels, huismussen, roodborstjes, vinken en kool- en pimpelmezen.

Roeke raadt aan een schaal met water in de schaduw te zetten en deze dagelijks te verversen om ziektes te voorkomen.