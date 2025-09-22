Israël heropent grenspost tussen Westoever en Jordanië

JERICHO (ANP/RTR) - Israël heeft de enige grensovergang tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië heropend voor passagiersverkeer. Deze ging vorige week vrijdag voor onbepaalde tijd dicht nadat de dag ervoor twee Israëlische soldaten werden doodgeschoten. Volgens Israël door een Jordaniër die werkte als vrachtwagenchauffeur en noodhulp voor de Gazastrook vervoerde.

The Jerusalem Post meldt dat het Israëlische leger (IDF) zich voorbereidt op een mogelijke escalatie op de Westoever de komende dagen en daarom extra troepen heeft ingezet. Aanleiding is de toespraak van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze week. Hij mag de leden via een videoverbinding toespreken.