Nog twee verdachten vast voor beroving in Capelle aan den IJssel

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 10:21
anp220925089 1
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Voor de beroving van een fatbike die zondagmiddag aan de dodelijke schietpartij in Capelle aan den IJssel voorafging, zitten nog twee verdachten vast. Dat zegt een woordvoerster van de politie. Een derde verdachte werd na de roof doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde bij een vestiging van McDonald's aan de Hoofdweg.
De verdachten zitten vast op verdenking van diefstal met geweld in groepsverband, meldt de woordvoerster. Over hun identiteit wil de politie niets zeggen. De doodgeschoten verdachte is een 15-jarige jongen uit Gouda, liet de burgemeester van Capelle aan den IJssel Joost Manusama zondagavond weten.
Bij de beroving werd een vuurwapen gebruikt. Dit is in beslag genomen. Of het om een echt of een nepwapen ging, is nog niet bekend.
